Каждый третий петербуржец не испытывает удовольствия от работы

При этом более половины работающих горожан получают удовольствие от своей трудовой деятельности, сообщает hh.ru.

В Петербурге зафиксирован самый высокий показатель жизнерадостных трудоголиков в стране – 49%. На втором месте москвичи — 47% и Ростовская область – 46%.

Тем не менее 30% жителей Северной столицы не рады своей работе и никакого удовольствия от нее не испытывают. Примечательно, чем выше возраст опрашиваемых, тем более высокий коэффициент удовлетворения от работы зафиксирован. Так, на работу как на праздник ходят 65% респондентов от 55 лет и старше. И 36% работающих в возрасте от 26 до 35. Больше всего недовольных своей экономической активностью тридцатилетние – 42%.

Нравится работать на своем месте: юристам, представителям сферы масс-медиа и искусства, строители и рекрутеры. Не настроены получать радость от труда в городе на Неве учителя, преподаватели и работники научной сферы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, на Новый год петербуржцы мечтают отдохнуть от трудового года в загородном доме с сауной или баней. Но бронировать дома в Ленобласти надо было еще летом.