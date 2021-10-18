Пой на здоровье. Как музыка сказывается на нашем самочувствии

Ученые Массачусетского университета изучили, как пение и музыка влияют на процесс выздоровления человека и на его здоровье в целом. Врачи уверяют, пение песни полезно как для тела, так и для мозга.

«Исполнение песни, которую мы знаем сами или с другими, запускает систему вознаграждения в мозгу и высвобождает дофамин, который заставляет нас чувствовать себя лучше», — рассказал доктор Готфрид Шлауг, изучающий связь мозга и музыки в Массачусетском университете в Амхерсте.

Как пишет научный портал medicalxpress.com, неважно, поете ли вы на публике, в караоке или подпеваете радио в машине – все это очень полезно. Не случайно, когда из-за COVID-19 мир оказался в режиме изоляции, люди по всему миру пели песни со своих балконов, чтобы снять стресс и беспокойство.

Пение сильно влияет на функцию легких. Необходимо глубокое дыхание, которое улучшает потребление кислорода и может помочь людям с астмой или хронической обструктивной болезнью легких.

Любая, даже самая простенькая мелодия, задействует дыхание, делает его правильным, что само по себе — серьезнейшее средство против стресса. Кроме того, что пение запускает процесс выработки дофамина, оно высвобождает другие гормоны хорошего самочувствия, такие как окситоцин. Он также может снизить уровень «гормона стресса» — кортизола.

Терапевтический эффект пения уже давно оценили ученые. Одно из недавних исследований, проведенных группой американских врачей, показало, что пение помогает людям, потерявшим близких, справиться с горем.

Люди, перенесшие инсульт, могут пропеть отдельные слова или даже фразы из известных песен, даже если не в состоянии сказать эти же слова. Сейчас ученые пытаются понять, способно ли пение помогать восстанавливаться после инсульта. Одна из теорий, которую проверяют нейробиологи, заключается в том, что музыка стимулирует мозговую активность и укрепляют нейронные связи в разных областях мозга.

Интерес к музыкальной терапии значительно возрос в последние годы по всему миру. И это вполне объяснимо – чтобы с помощью пения восстанавливаться физически и психологически, человеку не нужны особые инструменты. Он сам уже инструмент помощи себе самому.