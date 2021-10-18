Лавров: Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

Лавров: Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО
Сергей Лавров. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября.

Также будет прекращена работа информбюро альянса в Москве, сообщает ТАСС.

Министр добавил, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ответ на решение НАТО по высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался, что существует противоречие между заявлениями Североатлантического Альянса и их действиями.

внешняя политика НАТО сергей лавров


 

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