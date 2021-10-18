Контролеры в московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску

Контролеры в московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску
Штраф за отсутствие маски в Москве равен пяти тысячи рублям. Фото: pixabay

В транспорте Москвы усилили проверки по соблюдению противоковидных мер. Теперь штраф полагается не только тем, кто без маски, но и тем, у кого маска не закрывает органы дыхания.

Глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил, что медицинская маска защищает, тогда когда правильно надета, полностью закрывает нос и рот. В метро почти все москвичи заходят в масках. Однако можно увидеть, что, проходя турникет, в поезде метро некоторые приспускают маску на подбородок или вовсе снимают ее, отмечает он. Об этом сообщает «РИА Новости».

Штраф за отсутствие маски в Москве равен пяти тысячи рублям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог Анча Баранова рассказал, какой необходим уровень антител, чтобы не заболеть ковидом. Так, по мнению ученого, штамм Дельта ковида является самым опасным.

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