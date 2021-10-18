Экономика Китая пострадала из-за энергетического кризиса

Экономика Китая в третьем квартале текущего года показала самые низкие темпы роста. Это произошло из-за нехватки электроэнергии и сильных колебаний на рынке недвижимости, сообщает Reuters.

ВВП Китая в этом году вырос всего на 4,9% относительно прошлогодних показателей. Такие показатели оказались куда ниже прогнозов Пекина. Это связано с нехваткой электроэнергии на заводах, отчего многим из них прошлось вернуться к показателям начала прошлого года, когда были серьезные ограничения в связи с пандемией. Получается, что экономика страны, несмотря на восстановление, показывает очень сдержанный рост.

Слабые показатели восстановления экономики страны привели к снижению курса юаня на фоне большей обеспокоенности инвесторов по поводу восстановления мировой экономики. По словам аналитиков, Китаю, который не раз обещал сократить социальное неравенство между гражданами, придется вести себя крайне осторожно, чтобы не подорвать частный сектор экономики, который всегда был локомотивом роста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что читатели китайского портала «Гуаньча» высоко оценили реакцию президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе. В своем материале издание привело высказывания Путина о том, что Россия никогда не использовала и не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия.