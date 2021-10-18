Мужчина получил 4,5 года колонии за попытку продать петербурженку в сексуальное рабство

Мужчина получил 4,5 года колонии за попытку продать петербурженку в сексуальное рабство
Суд отправил его в ИК общего режима. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге суд отправил в исправительную колонию Мукаилгаджи Магомедова, который пытался продать девушку в сексуальное рабство в Египет.

Об этом сегодня сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Магомедова судили по ч.2 ст.127.1 УК РФ (Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ) и ст.205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении). Приговор вынес Василеостровский районный суд.

Как установил суд, в конце 2020 года Магомедов по просьбе друга искал и отбирал женщин для продажи в сексуальное рабство в Египет. Он познакомился с девушкой из Петербурга, пообещал на ней жениться и отправить на религиозное обучение в стране.

Жертва согласилась на его предложение, после чего Магомедов приехал в Петербург и встретился с ней. Далее подсудимый скрывал девушку от родственников, отключил ее телефон, а затем попытался вылететь вместе с ней в Египет с пересадкой в Турции. На пограничном контроле его задержали.

Магомедов вину признал, давать показания отказался. Суд отправил его в ИК общего режима на четыре с половиной года и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка решила найти новых родителей для своего сына через соцсети.

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