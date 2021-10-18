Израиль откроет границы для привитых «Спутником V» россиян

Израиль откроет границы для привитых &#171;Спутником V&#187; россиян
Страна начнет принимать путешественников, которые привились от ковида "Спутником V". Фото: pixabay

Израиль может разрешить въезд для привитых вакциной «Спутник V» российских туристов с 1 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве, министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться создания пилотной программы, в рамках которой страна начнет принимать путешественников, вакцинированных от ковида «Спутником V».

Прививка должна быть сделана не раньше полугода до прибытия в Израиль. Уже на территории страны туриста обяжут сдать серологический тест и ПЦР-тест, а затем отсидеть карантин до получения результатов.

Эту программу представят главе правительства Нафтали Беннету в среду. Ожидается, что она будет утверждена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран.

"Спутник V" израиль открытие границ


 

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