Израиль откроет границы для привитых «Спутником V» россиян

Израиль может разрешить въезд для привитых вакциной «Спутник V» российских туристов с 1 ноября.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве, министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться создания пилотной программы, в рамках которой страна начнет принимать путешественников, вакцинированных от ковида «Спутником V».
Прививка должна быть сделана не раньше полугода до прибытия в Израиль. Уже на территории страны туриста обяжут сдать серологический тест и ПЦР-тест, а затем отсидеть карантин до получения результатов.
Эту программу представят главе правительства Нафтали Беннету в среду. Ожидается, что она будет утверждена.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран.