Израиль откроет границы для привитых «Спутником V» россиян

Страна начнет принимать путешественников, которые привились от ковида "Спутником V". Фото: pixabay

Страна начнет принимать путешественников, которые привились от ковида "Спутником V". Фото: pixabay

Израиль может разрешить въезд для привитых вакциной «Спутник V» российских туристов с 1 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве, министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться создания пилотной программы, в рамках которой страна начнет принимать путешественников, вакцинированных от ковида «Спутником V».

Прививка должна быть сделана не раньше полугода до прибытия в Израиль. Уже на территории страны туриста обяжут сдать серологический тест и ПЦР-тест, а затем отсидеть карантин до получения результатов.

Эту программу представят главе правительства Нафтали Беннету в среду. Ожидается, что она будет утверждена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран.