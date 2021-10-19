В Челябинске нашли подозреваемого в отравлении медведя в зоопарке

В Челябинске нашли подозреваемого в отравлении медведя в зоопарке
В результате отравления двое медведей погибли. Фото: Pixabay

В Челябинске бывшего работника местного зоопарка подозревают в отравлении медведей и еще нескольких животных.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщает kursdela.biz. Мотивы бывшего сотрудника устанавливаются.

По предварительной информации, так мужчина хотел отомстить учреждению, где ранее работал. Сейчас он дает показания. Полиция вышла на его след, после того, как установила владельца сумки, которую нашли рядом с вольером, где содержались медведи. В сумке был отравленный мышьяком корм.

В результате отравления двое медведей погибли, один выжил и сейчас приходит в себя. Кроме того, по этой же причине скончались самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ко Дню защиты детей для Хаарчаны починили вольер, в котором увеличили зону суши, сделали удобный спуск в воду, а также добавили природного камня.

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