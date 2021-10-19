Жителей Петербурга предупредили о снеге и гололедице во вторник

Жителей Петербурга предупредили о снеге и гололедице во вторник
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 19 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем пройдут дожди с мокрым снегом, а к вечеру возможно образование гололедицы, поэтому водителям стоит соблюдать осторожность.

Подробно о прогнозе на сегодня рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей изменится мало, и регион останется в тылу циклона, в зоне холодных северных ветров», — отметил синоптик.

Днем в городе столбики термометров покажут всего +2…+4 градуса, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне 0…+5 градусов. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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