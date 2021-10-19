Пять легковушек и фура устроили ДТП на КАД на съезде на «Колу»

Пять легковушек и фура устроили ДТП на КАД на съезде на «Колу»
ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе Ленобласти на КАД произошла массовая авария. По словам очевидцев, дорогу не поделили шесть автомобилей.

Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Машины столкнулись на внутренней стороне КАД, на съезде на трассу «Кола». На кадрах видно фуру, застывшую в среднем ряду, рядом стоят пять легковушек. Для проезда осталась свободна только одна полоса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Юрия Гагарина произошло ДТП с участием каршеринга.

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