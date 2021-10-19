Пять легковушек и фура устроили ДТП на КАД на съезде на «Колу»

Во Всеволожском районе Ленобласти на КАД произошла массовая авария. По словам очевидцев, дорогу не поделили шесть автомобилей.
Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Машины столкнулись на внутренней стороне КАД, на съезде на трассу «Кола». На кадрах видно фуру, застывшую в среднем ряду, рядом стоят пять легковушек. Для проезда осталась свободна только одна полоса.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Юрия Гагарина произошло ДТП с участием каршеринга.