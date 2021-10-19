На проспекте Юрия Гагарина произошло ДТП с участием каршеринга

Вечером 19 октября на пересечении проспекта Юрия Гагарина с улицей Ленсовета произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись Toyota RAV4 и каршеринг.

«Тойота РАВ4 поворачивала налево с Ленсовета на Гагарина, а встречный каршеринг вылетел из-за микроавтобуса на желтый и они встретились», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.