На проспекте Юрия Гагарина произошло ДТП с участием каршеринга

На проспекте Юрия Гагарина произошло ДТП с участием каршеринга
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 октября на пересечении проспекта Юрия Гагарина с улицей Ленсовета произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись Toyota RAV4 и каршеринг.

«Тойота РАВ4 поворачивала налево с Ленсовета на Гагарина, а встречный каршеринг вылетел из-за микроавтобуса на желтый и они встретились», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.

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