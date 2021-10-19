Госпитализированная Гузеева назвала COVID «жестоким вирусом»

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала поклонникам, как повлияла на нее болезнь.

Звезда поделилась размышлениями в своем Instargram-аккаунте. По ее словам, в настоящее время находящейся в московской Коммунарке, за прошедшие три недели ничего не изменилось.

«Мир не остановился — жизнь для всех идёт в обычном режиме», — написала артистка.

Гузеева добавила, что подхватив новый вирус, «пересмотрела все, что было до». Подписчикам телеведущая пообещала, что готова учиться всему заново, а вирус назвала жестким.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшая ковидом Гузеева показала видео из больницы.