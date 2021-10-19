Врач Продеус заявил, пить витамины нужно регулярно, а не только в сезон простуд

Медик назвал ошибки при профилактике простудных заболеваний у детей. Об этом он рассказал в эфире программы «Жить здорово!», опубликованной на YouTube-канале.

На вопрос мамы второклассника о том, какие витамины давать ребенку в сезон простуды, врач-педиатр Андрей Продеус назвал распространенную ошибочным давать витамины в сезон простуд. Специалист считает, витамины нужно пить регулярно, а не только в осенне-зимний период.

Он также напомнил, некоторые витамины помогают справиться с инфекциями. Во-первых, это витамин D, который рекомендовал давать ребенку в дозе 1000 единиц в сутки. Во-вторых, это железо — микроэлемент, входящий в большинство витаминных комплексов.

«Без железа защита ребенка будет снижена, поэтому два основных элемента, которые доказано помогают – это витамин и железо», — сказал Продеус в видео.

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