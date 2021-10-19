В России вырос спрос на ПЦР-тесты на коронавирус

Этой осенью россияне сделали ПЦР-тестов на выявление ковида в девять раз больше, чем в прошлом году — средний чек на эту услугу при этом вырос почти на треть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс» крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики сравнили данные за сентябрь и первую половину октября (с 1 по 15 октября) 2021 и 2020 года по частным лабораториям и клиникам.

Получилось, что средний чек покупки ПЦР-тестов составил 2226 рублей, что на 27% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) оказался выше прошлогоднего уровня на 807% (в девять раз).

С начала пандемии в России выявлено 8 027 012 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достигнуть миллиона уже через две недели. Об этом заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.