Женщина, угрожая фельдшеру пистолетом, требовала госпитализировать больного

У медиков не было оснований о госпитализации. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

У медиков не было оснований о госпитализации. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Уголовное дело в отношении угрожавшей было прекращено после извинений. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

12 октября около 22:30 Надежда Охотина угрожала убийством фельдшеру скорой помощи Л., прибывшему для оказания помощи А. Охотина. Женщина достала пистолет внешне неотличимый от настоящего, взвела затвор и, целясь в лицо медработника, потребовала госпитализировать близкого человека. У медиков не было оснований о госпитализации, говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении Охотиной было возбуждено уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.119 УК РФ. Однако на судебном заседании фельдшер сообщил, что женщина принесла извинения, чем загладила свою вину. Медик больше не имеет претензий к женщине.

Московский районный суд Петербурга принял решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

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