После стрельбы на Большом проспекте возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганской стрельбы из газового пистолета в Петроградском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, стрельба произошла 17 октября у цветочного магазина, расположенного в доме 76-78 по Большому проспекту.

По подозрению задержали 27-летнего мужчину, который во время конфликта с двумя неизвестными несколько раз выстрелил из аэрозольного пистолета. Стрелок был доставлен в отдел полиции, газовый пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru писала, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, в результате стрельбы на Пулковском шоссе никто не пострадал.