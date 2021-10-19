Снег и сильный ветер ждут жителей Ленобласти в ближайшие три дня

На регион обрушатся сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Фото: unsplash

На регион обрушатся сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Фото: unsplash

В МЧС жителей Ленинградской области предупредили о непогоде, которая будет царить в регионе в ближайшие три дня.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Погода начнет ухудшаться в Ленобласти со среды, 20 октября. На регион обрушатся сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Вместе с этим ожидается небольшой гололед, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Те же осадки и сильный ветер сохранятся в области и в четверг. На дорогах образуется гололедица, обстановка в целом будет сложной.

В пятницу снега уже не будет, но сильный дождь останется. Утром и днем скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах порывы могут усилиться до 24 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники работают в усиленном режиме после первого снегопада в Ленобласти.