Дорожники работают в усиленном режиме после первого снегопада в Ленобласти

Последствия первого снегопада на региональных дорогах Ленинградской области ликвидируют 100 единиц спецтехники.

Об этом стало известно во вторник, 19 августа. В настоящий момент дорожные службы региона работают в усиленном режиме, водителей просят строго соблюдать скоростной режим.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства 47-го региона, в ближайшие трое суток осадки в виде мокрого снега возможно продолжатся, при этом температура воздуха ночью местами опустится до -5 градусов.

Напомним, в Ленинградской области работает круглосуточная дорожная «горячая» линия «Ленавтодора» — 8 (812) 251-42-84.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в среду ожидаются заморозки и снег. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+6, на западе до +8 градусов.