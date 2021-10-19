В Ленобласти похолодает до -5 градусов и пойдет снег в среду

В Ленобласти похолодает до -5 градусов и пойдет снег в среду
В регионе ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

В среду, 20 октября, в Ленинградской области ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Не обойдется без осадков.

Температура воздуха в темное время суток опустится до 0…-5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +1…+6, на западе до +8 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами ожидается гололедица. Днем, начиная с западных районов, осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Ветер ночью подует западный слабый, утром и днем южный, юго-восточный умеренный, местами с порывами до сильного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о минусовой температуре и гололедице 20 октября.

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