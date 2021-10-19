В Техасе разбился самолет с 21 человеком на борту

В Техасе разбился самолет с 21 человеком на борту
Воздушное судно загорелось, уцелела только хвостовая часть. Фото: скриншот Twitter

В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого был 21 человек.

Самолет McDonnell Douglas DC-9-87 разбился в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона, сообщает Fox. По данным местных властей, на борту находились 18 пассажиров и три члена экипажа. Предварительно, в результате ЧП пострадал всего один человек, обошлось без погибших.

Крушение произошло после того, как самолет не смог набрать высоту при попытке взлета и врезался в забор. Воздушное судно сразу загорелось, уцелела только хвостовая часть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Татарстане опознали всех погибших при крушении самолета L-410. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе командир воздушного судна Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

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