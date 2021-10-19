Мужчину, убившего из-за наследства, приговорили к восьми годам колонии

На лестничной площадке дома №5 по улице Уточкина мужчина потребовал у сестры 1 млн 140 тыс. рублей. Фото: скрин "Яндекс Панорама"

На лестничной площадке дома №5 по улице Уточкина мужчина потребовал у сестры 1 млн 140 тыс. рублей. Фото: скрин "Яндекс Панорама"

Преступник признал свою вину в убийстве в квартире на Уточкина. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Игоря Журавлева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 119 УК РФ, части 1 статьи 105 УК РФ.

Как стало известно, 2 июня с 12:45 по 15:06 на лестничной площадке дома №5 по улице Уточкина потребовал у сестры 1 млн 140 тыс. рублей. Отмечается, что у мужчины был конфликт из-за наследства матери. Свое требование он сопроводил выстрелом из аэрозольного устройства «Пионер» и двумя ударами тупым предметом по голове.

Сын женщины попытался защитить мать. Журавлев нанес ему не менее четырех ударов в голову, грудь и шею, а также не менее одного удара тупым предметом в голову. От причиненных травм мужчина скончался на месте.

Журавлев признал вину, суд приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет 2 месяца в колонии строгого режима. Кроме того, преступник должен выплатить в пользу сестры 2 млн рублей за моральный вред и 46 тыс. 640 рублей материального ущерба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, следственный комитет по городу Всеволожск задержал 33-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.