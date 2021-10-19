Глава Комздрава рассказал, от чего зависит снятие ограничений

Глава Комздрава рассказал, от чего зависит снятие ограничений
Завтра ожидается преодоление порога в в 1 млн 800 тысяч людей, поставивших вторую прививку. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Снятие ограничительных противоковидных мер в Петербурге зависит от многих факторов, отметил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Он уверен, важно учитывать уровень и скорость тестирования, скорость и масштаб распространения заболевания, а также занятость инфекционных коек. Об этом сообщает 78.ru.

Именно поэтому рост темпов вакцинации — это далеко не всё, от чего зависит снятие антиковидных ограничений.

В северной столице на данный момент первый компонент вакцины от ковида получили 1 млн 930 тыс. человек. Завтра глава Комздрава ожидает преодоление порога в в 1 млн 800 тысяч людей, поставивших вторую прививку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число прививочных пунктов, которые есть в Северной столице — одно из самых больших в России. Об этом заявил глава комздара города Дмитрий Лисовец.

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