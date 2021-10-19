В двух торговых центрах Петербурга появятся прививочные пункты

Еще один пункт развернется в экспериментальном формате в отделении Почты России. Фото: pexels.com

Еще один пункт развернется в экспериментальном формате в отделении Почты России. Фото: pexels.com

Число прививочных пунктов, которые есть в Северной столице — одно из самых больших в России. Об этом заявил глава комздара города Дмитрий Лисовец.

Два новых пункта вакцинации появятся в торговых центрах Петербурга. Один во Фрунзенском районе, другой — на проспекте Большевиков. Еще один пункт развернется в экспериментальном формате в отделении Почты России. Об этом сообщает 78.ru.

На душу населения Петербург в лидерах. Сейчас в городе 174 пункта в стационарах, 40 мобильных. Всего за сутки получается 35 тысяч прививок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грустной новостью в социальных сетях поделилась светская львица и бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда Шнурова. Она объявила о том, что ее детище — кафе BIO MY BIO в Петербурге закрывается. Шнурова рассказала о том, что коронавирус отразился и на ее бизнесе.