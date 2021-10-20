Красивые и опасные. Игрушки, которые могут навредить вашему ребенку

Еще совсем недавно критерием качества при выборе игрушек была страна-производитель. «Точно не Китай?» — с видом следователей спрашивали родители у продавцов. «Ну что вы! Россия», — не моргнув глазом, отвечали те.

Сейчас Китаю стали больше доверять, а отечественного производителя — проверять.

В идеальном мире к каждой кукле на полке прилагался бы сертификат безопасности. Однако же пока ориентируемся «на глаз» и здравый смысл и берем на вооружение несколько простых правил.

Игрушки должны соответствовать возрасту ребенка

Чем меньше ребенок – тем больше сложностей приходится на долю игрушки. Ее грызут, бьют, роняют. Поэтому важное качество тут — вандалоустойчивость. У игрушки для детей младше трех лет все детали должны быть достаточно большими, чтобы ребенок не смог ими подавиться, и надежно закреплены.

Разумеется, никаких острых углов или предметов. Если мишка набит гранулами, пощупайте, есть ли в нем внутренняя оболочка, которая сдержит набивочный материал при разрыве и заодно не даст содержимому вылезти через внешние швы.

Картон и резины запрещена для производства игрушек для детей в возрасте до трех лет.

Для детей постарше тоже свои правила.

Настольные игры должны иметь хорошо читаемый и достаточно крупный шрифт.

Обратите внимание, насколько надежно закрыты отсеки для батареек в механизмах – тут должны быть шурупы, которые ребенок не сможет самостоятельно разобрать. Да что ребенок, если и взрослый без отвертки не вскроет – значит самое то!

Безопасный материал

Иногда это очевидно. Младенцу никто в здравом уме не подарит погремушку из стекла. А если кукла имеет сильный химический «аромат», то ей не место в детской.

Но могут быть «обманки». Например, «натуральные» и «экологичные» материалы, как бы это красиво ни смотрелось на упаковке, могут принести вред ребенку, спровоцировав аллергию. Именно поэтому натуральный мех и кожа в производстве таких товаров запрещены.

Продукты вторичной переработки – пластики или целлюлоза – тоже под запретом. Из них нельзя изготавливать даже части или детали игровых комплектов.

Для популярных нынче деревянных игрушек тоже есть стандарты. Никаких червоточин и выпадающих сучков, шероховатостей или щепок. Все это потенциальные источники заноз и порезов.

Все требования собраны в ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля». Этот объемный документ – в подробных пояснениях, графиках и рисунках – объясняет, каким должны быть по-настоящему безопасные детские игрушки.