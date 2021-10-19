Россиянам рассказали, когда начнется устойчивая зима

Россиянам рассказали, когда начнется устойчивая зима
Зима в этом году начнется согласно климатической норме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Метеорологическая зима с устойчивым «минусом» наступит в европейской части России согласно климатической норме.

О сроках наступления настоящей зимы рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Ридус».

Тишковец заявил, что зима в этом году начнется согласно климатической норме. По данным синоптика, жителям Европейской России стоит ждать устойчивой зимы после 10 ноября. Он отметил, что после этой даты ожидаются устойчивые отрицательные температуры и снег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обратил внимание на то, что прогнозы Росгидромета часто отличаются от данных центров в других государствах и показывают более низкие температуры.

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