Этим летом за границу выехало вдвое больше петербуржцев, чем в 2020 году

Этим летом за границу выехало вдвое больше петербуржцев, чем в 2020 году
По данным аналитиков, Эстония теперь на третьем месте, а Финляндия — на пятом, а посередине разместилась Абхазия. Фото: pixabay

Пандемия повлияла на туристические предпочтения жителей города и Ленобласти, лидерами турпотока стали Турция и Беларусь. Об этом сообщает исследование «МегаФон» на основе анализа обезличенных данных путешествующих абонентов своей сети.

В 2021 году уехали отдыхать летом за границу около 400 тыс. абонентов «МегаФона» Петербурга и Ленобласти. Этот показатель превышает показатели прошлого — пандемийного года.

Лидерами прошлого у туристов Северной столицы и Ленобласти были Финляндия и Эстония. По данным аналитиков, Эстония теперь на третьем месте, а Финляндия — на пятом, а посередине разместилась Абхазия. Кроме того, в числе фаворитов у путешествующих – Греция и Кипр.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, реставрация парка Монрепо в Выборге полностью закончится к лету 2022 года. Туристы могут посещать все зоны парка.

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