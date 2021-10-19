Невролог объяснил разницу между мигренью и головной болью

Врач-невролог Виктор Шахнович объяснил, как отличить мигрень от головной боли, а также назвал способи самостоятельно купировать приступ мигрени.
Об этом специалист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». Невролог заявил, что никакие продукты не смогут снизить частоту сильной головной боли, если это настоящая мигрень.
Он посоветовал страдающим этим заболеванием обеспечить себе покой и свежий воздух, а также затемнить окна. Если это помогает облегчить состояние, то речь идет о мигрени, а не головной боли.
Также Шахнович отметил, что многие пациенты, столкнувшиеся с головной болью, пытаются справиться с ней при помощи сна, надеясь проснуться без приступов. Это характерно именно для мигрени.
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