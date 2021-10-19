Невролог объяснил разницу между мигренью и головной болью

Невролог объяснил разницу между мигренью и головной болью
Никакие продукты не смогут снизить частоту сильной головной боли, если это настоящая мигрень. Фото: unsplash

Врач-невролог Виктор Шахнович объяснил, как отличить мигрень от головной боли, а также назвал способи самостоятельно купировать приступ мигрени.

Об этом специалист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». Невролог заявил, что никакие продукты не смогут снизить частоту сильной головной боли, если это настоящая мигрень.

Он посоветовал страдающим этим заболеванием обеспечить себе покой и свежий воздух, а также затемнить окна. Если это помогает облегчить состояние, то речь идет о мигрени, а не головной боли.

Также Шахнович отметил, что многие пациенты, столкнувшиеся с головной болью, пытаются справиться с ней при помощи сна, надеясь проснуться без приступов. Это характерно именно для мигрени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала самые популярные мифы о молочных продуктах.

врач головная боль мигрень


 

Новости партнеров
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Невролог объяснил разницу между мигренью и головной болью
При взрыве в торговом центре под Воронежем никто не пострадал
Вышел трейлер второго сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг
Петербургские онкологи провели операцию по уникальному методу
Онищенко призвал россиян отказаться от встреч на праздниках
Россияне ездят на Мальдивы чаще, чем европейцы
Петербуржцы в сентябре жаловались на отопление и грязные парадные
Биолог оценил, насколько опасен новый штамм COVID-19 из Британии