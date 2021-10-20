Большая дозировка витамина D может быть опасна при борьбе с коронавирусом

Витамин D стоит принимать в рекомендованных дозах или с превышением в два-три раза. Фото: pixabay

Витамин D стоит принимать в рекомендованных дозах или с превышением в два-три раза. Фото: pixabay

Витамин D в больших дозировках при борьбе с коронавирусом может быть опасен для здоровья, поскольку он приводит к образованию тромбов.

Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Как передает «Лента.ру», при слишком большой дозировке в крови увеличивается уровень кальция, что может обернуться образованием тромбов.

Если принимать витамин D в рекомендованных дозах или с превышением в два-три раза, то он позволит иммунной системе проявить себя во всю мощность. Когда клетки иммунной системы получают витамины, они лучше справляются с инфекцией, объяснил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог оценил, насколько опасен новый штамм COVID-19 из Британии. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо выяснить, насколько тяжелее будет протекать заболевание, вызванное новым штаммом.