«Прослушка» названа лучшим сериалом XXI века по версии ВВС

Рейтинг лучших сериалов XXI века по версии ВВС названа американская криминальная драма «Прослушка», которая начала выходить 2002 году.

Полный список из 100 самых выдающихся телесериалов века появился на сайте британской вещательной корпорации.

На вторую строчку рейтинга поместили шоу «Безумцы», выпускавшееся с 2007 по 2015 год. Тройку замыкает криминальная драма «Во все тяжкие», серии которой выходили с 2008 до 2013 года.

В десятку также включили сериалы «Дрянь» (2016-2019), «Игра престолов» (2011-2019), «Я могу тебя уничтожить» (2020), «Оставленные» (2014-2017), «Американцы» (2013-2018), британский «Офис» (2001-2003) и «Наследники» (2018 — настоящее время).

ВВС составила рейтинг по данным опроса более 200 кинокритиков, журналистов, ученых и представителей телеиндустрии со всего мира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел трейлер второго сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг.