Космический корабль Crew Dragon-3 отправится к МКС 31 числа

Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 перенесен с 30 на 31 октября. Судно отправится к МКС на день позже планируемого. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение от NASA.

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 отправится к Международной космической станции 31 октября. Ранее планировалось запустить его 30 числа, но осуществили перенос на 31 октября.

«NASA и SpaceX сейчас планируют осуществить запуск Crew Dragon-3 к МКС в воскресенье, 31 октября в 02.21 по времени Восточного побережья США (в 09:21 мск) с тем, чтобы дать дополнительное время для подготовки космического аппарата», — сообщает NASA.

Также была назначена запасная дата для запуска Crew Dragon-3 — 3 ноября. Отправление будет проведено с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка корабля со станцией планируется 1 ноября. Там астронавты проведут около 6 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская актриса Юлия Пересильд вернулась17 октября с МКС и поделилась, что она чувствует после возвращения на Землю. Так, девушка призналась, что ей немного грустно, так как ей не хотелось расставаться с космосом.