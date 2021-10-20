Сегодня утром пробки в Петербурге составляют 5 баллов

"Яндекс.Карты" показывают некоторые красные участки в центре и на окраине города в зоне ремонтных работ. Фото: "Яндекс.Карты"

"Яндекс.Карты" показывают некоторые красные участки в центре и на окраине города в зоне ремонтных работ. Фото: "Яндекс.Карты"

В середине недели пробки на дорогах средние, но типичные для жителей Северной столицы в такое время суток на буднях. В 9 утра загруженность дорог оценивается в 5 баллов, потом постепенно начнет опускаться и к 13 часам достигнет зеленой отметки — 3 баллов.

«Яндекс.Карты» показывают некоторые красные участки в центре и на окраине города в зоне ремонтных работ.

Ограничено и затруднено движение на проспекте Обуховской Обороны, улице Профессора Попова, Трамвайном проспекте, 9-ой и 10-ой Советской улицах, Коллонтай, Минюшенской, улице Белы Куна, Столичной, Пушкинской, боковом проезде Дунайского проспекта.

Полностью закрыт Биржевой мост. Все маршруты транспорта перенаправлены на Тучков мост. Водителей и пешеходов Комитет по транспорту просит заранее продумывать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня ограничат движение на нескольких улицах Петербурга, а также перекроют въезд на Крестовский остров в связи с матчем «Зенит» — «Ювентус». Движение будет ограничено на Большом Петровском мосту в направлении Южной дороги и на нескольких улицах Крестовского острова. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по транспорту.