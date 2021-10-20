В Адмиралтейском районе по людям велась стрельба из пневматического ружья

В Адмиралтейском районе по людям велась стрельба из пневматического ружья. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе по людям велась стрельба из пневматического ружья. Фото: "Яндекс.Карты"

В центре Петербурга 19 октября мужчина решил пострелять по людям из пневматического ружья. Сообщение об инциденте поступило в службу охраны около пяти часов вечера. Как стало известно Gazeta.spb стрельба велась из окон квартиры.

Мужчина 1971 года рождения предположительно устроил стрельбу из окон своей 55 квартиры, которая располагается по адресу : Большой Казачий переулок дом 11.

Следственно-оперативная группа прибыла на место в 17:15. Обвиняемого в стрельбе задержали и изъяли у него пневматическую винтовку «Смерш» калибра 4,5 мм.

Мужчина был доставлен во 2 отделении полиции, где в отношении его составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». В настоящий момент задержанный помещен в спецприемник для административно арестованных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полицию обратился 45-летний мужчина. Накануне он попал в больницу с огнестрельными ранениями в грудь и голень.