В четверг в Петербурге ожидаются дожди и до +13 градусов

В четверг в Петербурге ожидаются дожди и до +13 градусов
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 21 октября, жителей Северной столицы ожидает облачная погода, не обойдется без осадков.

В ночное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11…+13 гр. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдет дождь, ночью местами сильный, днем местами небольшой.

Атмосферное давление будет ночью интенсивно понижаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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