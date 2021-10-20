В четверг в Петербурге ожидаются дожди и до +13 градусов

В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 21 октября, жителей Северной столицы ожидает облачная погода, не обойдется без осадков.

В ночное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11…+13 гр. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдет дождь, ночью местами сильный, днем местами небольшой.

Атмосферное давление будет ночью интенсивно понижаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания