Клин клином? Как избавиться от надоевшей музыки в голове

Почему некоторые песни надолго застревают у нас в голове? Почему они не подчиняются приказам оставить нас в покое? И как избавиться от заевшей мелодии (спойлер: есть всего один метод, но он не всегда срабатывает).

Привязаться может все, что угодно, – от «Весны» Вивильди до «Жили у бабуси два веселых гуся». Знакомо? Если вас это немного поддержит, то с навязчивыми мелодиями сталкивались все люди на Земле, независимо от пола, возраста и вероисповедания.

В английском языке для такого феномена даже придумали специальное название – «ушной червь» (earworm). Навязчивая мелодия возникает в голове без всякого предупреждения и отказывается уходить, даже когда мы пытаемся это сделать.

Иногда даже не надо слышать саму мелодию. Вот кто-то упомянул ее или произнес пару слов из песни – и она уже без конца прокручивается в голове.

Достаточно простой ассоциации, чтобы мелодия «зациклилась». Из этого следует, что навязчивые мелодии — явление долговременной памяти, а не фокус на только что услышанном.

Для психолога «ушной червь» — кладезь для исследований: очевидно, что мы не можем контролировать часть своего мозга.

Долгое время предполагалось, что причина заевших мелодий — эффект Зейгарник, суть которого в том, что мозгу человека свойственно зацикливаться на незавершенных мыслительных процессах. Например, в споре последнее слово осталось за оппонентом, и вы всю ночь прокручиваете разговор в голове, придумывая остроумные и хлесткие ответы. Так же и с мелодиями.

Впрочем, последние эксперименты показали, что и прослушанные полностью песни могут так же застревать в уме, как и незавершенные фрагменты.

Из этого ученые сделали вывод, что «прицепившиеся» мелодии – сродни кибер-вирусу, который проникает в свободную оперативную память.

Отсюда две новости: хорошая и плохая.

Хорошая. Психологи составили алгоритм, как избавиться от «прилипалы».

1. Опознать эту мелодию. Откуда она – из кино, рекламы, кто поет, где поймали.

2. Прослушать песню полностью, желательно несколько раз. Можно пропеть несколько раз.

3. Сразу переключиться на любую другую умственную деятельность. Прочтение научной статьи, решение судоку, расчет остатка процентов по кредиту. То есть заняться любой сложной для мозга задачей. Должно помочь.

И новость плохая. Это не всегда работает.

Поэтому время запускать добрый дедовский метод – клин клином. Попробуйте вспомнить другую песню — лучше такую, которая тоже легко запоминается. Затем переходите к пункту 2. Рано или поздно «ушной червь» сдастся. А вы заодно в семейной бухгалтерии порядок наведете или станете мастером судоку.