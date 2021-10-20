Чего ковид боится как огня? Ответ ищут врачи со всего мира

Врачи со всего мира объединились, чтобы понять, почему некоторые люди устойчивы к коронавирусу.

Сейчас очень мало известно о том, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19. Но врачи верят, что более активные усилия по выяснению могут привести к новым способам лечения или предотвращения болезни.

Итогами своих наблюдений поделилась международная группа ученых-медиков в публикации в научном специализированном журнале Nature Immunology.

«Пандемия напомнила мировому сообществу о поразительной вариабельности вирусной реакции: у некоторых людей симптомы отсутствуют, а другие такое сильно заболевают, что умирают», — отмечают авторы научной статья.

Они также отмечают случаи, которые наблюдали исследователи. Например, когда один человек в семье остается незараженным, а все вокруг него болеют.

Исследователи признают, что на данный момент никто не знает, почему существует такая вариабельность реакции на инфекции SARS-CoV-2. Но есть подсказки.

Например, проведенные исследования фиксировали, что тяжесть болезни во многом зависит от состава крови пациента. Накоплен клинический опыт, который показывает, как определенные белки, вырабатываемые организмом, становятся активными при столкновении с вирусом SARS-CoV-2 и могут препятствовать его размножению.

Международная команда практикующих врачей и ученых готовятся к новому эксперименту. В исследовании будут участвовать люди, которые считают, что должны были заразиться этим заболеванием, но не заразились. Например, это люди, которые работают с больными ковидом или проживают с инфицированными.

Исследователи заявляют, что глобальный эксперимент уже начался — 400 добровольцев, отвечающих требуемым критериям, уже выразили желание помочь ученым.

Характер пандемии предполагает, что вирус SARS-CoV-2 не исчезнет в ближайшее время. И мировое научное сообщество могло бы значительно продвинуться на пути поиске лучшего лекарства от ковида, если бы стало понятно, почему люди так по-разному реагируют на SARS-CoV-2.