В Гидрометцентре предупредили о похолодании в центре Европейской России

Россиян предупредили о похолодании в Европейской части страны.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что после небольшого периода теплой погоды в центре европейской части России 23 октября похолодает на 10 градусов, атмосферное давление начнет расти, установится солнечная погода, местами выпадут осадки.

«Переходный день в центре европейской России будет в субботу, ночные температуры 4-6 градусов, а дневные — 7-9 градусов. Температура будет понижаться. Регион окажется в области влияния северных ветров в воскресенье, и температура днем и ночью будет понижаться», — приводит слова синоптика РИА «Новости».

Ночью и днем в воскресенье температура воздуха будет на уровне от 0 до 5 градусов. В понедельник и вторник — на 1-2 градуса ниже нормы. Днем столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов.

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