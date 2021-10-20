Голикова перечислила российские регионы, лидирующие по коллективному иммунитету к коронавирусу

Голикова перечислила российские регионы, лидирующие по коллективному иммунитету к коронавирусу
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что лидируют по коллективному иммунитету среди населения восемь регионов России, в том числе Москва.

Она отметила, что лучше всего ситуация с коллективным иммунитетом сложилась в Московской области, Москве, Туве, Чечне, Петербурге, Карелии, Чукотке, а также Белгородской области, сообщает РИА «Новости».

Хуже ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгее, Челябинской области.

С начала пандемии в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще горожанина.

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