В Волхове восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе

В Волхове восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе
Специалисты предприятия устранили вытекание из трубы в Волховском районе. Фото: pixabay.com

Специалисты ГУП «Леноблводоканал» восстановили водоснабжение Волхова.

Ранее в Волхове прорвало трубу, и жители остались без водоснабжения. В результате более 16 тысяч человек, проживающих в городе Волхов-1, остались без воды.

Специалисты предприятия устранили вытекание из трубы в Волховском районе. На время ремонтных работ для жителей осуществлялся подвоз воды, сообщает 78.ru.

В доме № 1 по Железнодорожному переулку вода появится через некоторое время, после того, как специалисты завершают восстановительные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что питьевой водой 40-ю больницу в Сестрорецке обеспечили спасатели, но в кранах до сих пор течет только горячая. В Сестрорецке питьевую воду к 40-ой больнице привозят в цистернах, после чего разносят по этажам сотрудники МЧС.

авария Водоснабжение ГУП «Леноблводоканал»


 

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