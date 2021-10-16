В кранах 40-ой больницы в Сестрорецке до сих пор течет только горячая вода

Питьевой водой 40-ю больницу в Сестрорецке обеспечили сотрудники МЧС, но в кранах до сих пор течет только горячая. Фото: пресс-служба пресс-служба ГУП "Водоканал СПб" и администрации Курортного района/группа "ДТП-ЧП-СПб" ВКонтакте

Питьевой водой 40-ю больницу в Сестрорецке обеспечили сотрудники МЧС, но в кранах до сих пор течет только горячая. Фото: пресс-служба пресс-служба ГУП "Водоканал СПб" и администрации Курортного района/группа "ДТП-ЧП-СПб" ВКонтакте

Питьевой водой 40-ю больницу в Сестрорецке обеспечили сотрудники МЧС, но в кранах до сих пор течет только горячая. Сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Курортного района.

В Сестрорецке питьевую воду к 40-ой больнице привозят в цистернах, после чего разносят по этажам сотрудники МЧС. Операционные и процедурные работают, медицинская помощь оказывается всем, кому это необходимо.

«Что касается обеспеченности водой соцобъектов, в 40-й больнице на данный момент ситуация нормальная, все обеспечены водой», — заявляют в пресс-службе Курортного района.

Глава района Александр Забайкин в данный момент находится на котловане, где подходят к концу ремонтные работы водовода. В ближайшее время ситуация с поступлением воды должна нормализоваться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители города Сестрорецк, а также прилегающие посёлки, в числе которых Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров, до сих пор остаются без водоснабжения из-за случившейся вчера аварии. Идут вторые сутки без холодной воды.