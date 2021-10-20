Суд приговорил мужчину, прятавшего наркотики в парке «Заросли»

Мужчина спрятал каждый сверток в парке «Заросли», использовав в качестве тайников: камень, бетонную плиту, отверстие в дереве и др. Фото: Pixabay

Мужчина спрятал каждый сверток в парке «Заросли», использовав в качестве тайников: камень, бетонную плиту, отверстие в дереве и др. Фото: Pixabay

Преступник облюбовал парк на Васильевском острове и устроил там тайники для передачи запрещенного товара. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Максим Генералов 10 мая этого года приобрел и хранил смесь, содержащую наркотическое средство – производное N-метилэфедрона альфа-пирролидиновалерофенон с целью дальнейшего сбыта. Всего 9 свертков общей массой 9,5 г.

Мужчина спрятал каждый сверток в парке «Заросли», использовав в качестве тайников: камень, бетонную плиту, отверстие в дереве и др. Генералов не успел довести задуманное до конца и был задержан правоохранительными органами.

Задержанный свою вину признал, объяснив тем, что пошел на преступление ради благополучия своей семьи.

Василеостровский районный суд Петербурга посчитал Генералова виновным по девяти отдельным эпизодам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30-п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ и приговорил несостоявшегося «торговца смертью» к лишению свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

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