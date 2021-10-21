Вакцина от COVID-19 в виде назальных капель публично получила название «Корфлювек»

Петербургский НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева дал название создаваемой вакцине в форме капель в нос. Впервые публично ее объявили как «Корфлювек» на Петербургском международном форуме здоровья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора НИИ по научной работе института Дарью Даниленко.

По словам замдиректора НИИ, доклинические испытания нового препарата «Корфлювек» завершились. В 2022 году планируют провести его клинические исследования. Жителей Петербурга приглашают принять участие в тестировании препарата.

«Вакцина «Корфлювек» разрабатывается на основе аттенуированного (ослабленного и непатогенного для людей — ИФ) гриппозного вектора. И хотя первично она разрабатывается, безусловно, как вакцина от ковида, но мы надеемся, что в дальнейшем это будет вакцина против гриппа и COVID-19″, — заявила Дарья Даниленко.

Новая вакцина позволит контролировать коронавирусную инфекцию на ранних сроках, а также снизить тяжесть заболевания и сформировать защиту сразу от нескольких штаммов гриппа и COVID-19. Кроме того, она сможет ограничить трансмиссию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин заявил, что низкий уровень вакцинации от коронавируса в России приводит к опасным последствиям.