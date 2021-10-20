Путин: Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что низкий уровень вакцинации от ковида приводит к опасным последствиям.

«Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Я повторю еще раз — вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти», — цитирует его РИА «Новости».

По последним данным, в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин подчеркнул, что считает странным тот факт, что граждане не торопятся прививаться, несмотря на надежность отечественных вакцин, а также призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID.