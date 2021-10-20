Путин призвал россиян активнее прививаться от COVID

Президент считает странным, что люди не торопятся вакцинироваться. Фото: kremlin.ru

Президент считает странным, что люди не торопятся вакцинироваться. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что лучше вакцинироваться от коронавируса, чем переболеть им.

Об этом стало известно в среду, 20 октября. Президент отметил в ходе совещания с членами российского правительства, что в данном случае речь идет о безопасности жизни.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что считает странным тот факт, что граждане не торопятся прививаться, несмотря на надежность отечественных вакцин, а также призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID.

Напомним, на территории России за последние сутки выявили 34 073 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 094 825 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни.