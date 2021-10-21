Петербуржец отделался «условкой» за стрельбу по прохожим на детской площадке

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Зверева, признанного виновным в хулиганстве. Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры.

Преступный инцидент произошел 8 июля. В период с 19:00 до 20:00 пьяный мужчина, находясь в квартире дома №7 на улице Белы Куна, взял пневматическую спортивно-тренировочную винтовку и выстрелил не менее двух раз в сторону детской площадки, на которой находилась женщина. На шее прохожей появились гематомы.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, Зверев вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1.5 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе по людям велась стрельба из пневматического ружья.