Электричество вернули в дома жителей Невского района

Электричество вернули в дома жителей Невского района
Все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Фото: pixabay

Вчера вечером в домах Невского района Петербурга отключили электричество. Без света остались жители на Шлиссельбургском проспекте, проспекте Обуховской Обороны, а также на ряде улиц.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу «Россети Ленэнерго», произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ.

Восстановить электроснабжение потребителей в Невском районе удалось к 23:52. Все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане, а точнее жители Московского района в Северной столице столкнулись с настоящей проблемой: более суток в некоторых домах нет горячей воды.

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