Жители Московского района жалуются на отключение горячей воды

Жители Московского района жалуются на отключение горячей воды
Горожане обращают внимание на то, что «Теплосеть» подала обратный сигнал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Горожане, а точнее жители Московского района в Северной столице столкнулись с настоящей проблемой: более суток в некоторых домах нет горячей воды.

Петербуржцы отмечают, что платят при этом исправно, без долгов. Сейчас известно, что горячей воды нет, как минимум, в некоторых домах на двух улицах: на Орджоникидзе и на Авиационной. Горожане обращают внимание на то, что «Теплосеть» подала обратный сигнал. Воду подали сегодня, аварийная не знает, когда её включат. Об этом сообщает Peterburg2.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Северной столице будут реконструированы и капитально отремонтированы порядка 270 километров теплосетей. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала 78. По словам градоначальника, город постепенно наращивает темпы реконструкции теплосетей.

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