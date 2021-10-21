Во всех российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

Во всех российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
Школьники могут уйти на каникулы. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Минпросвещения планирует ввести каникулы в во всех школах России с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемиологической ситуации.

По данным ведомства, в настоящее время готовится документ, согласно которому в общеобразовательных учебных заведениях рекомендуется объявить каникулы. Их нужно добавить к каникулярным дням, которые идут по графику.

Как сообщил ТАСС, также во время нерабочих дней в детских садах и яслях организуют дежурные группы.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 36 339 человек. Это новый антирекорд с начала пандемии. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 131 164 случая COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.

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