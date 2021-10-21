Задержанную за убийство 9-летней девочки в Вологде арестовали: женщина не признала вину

В четверг, 21 октября, суд постановил на два месяца заключить под стражу Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде. Женщина, однако, считает виновными неких «мужчин-алкоголиков», которые снимали у нее квартиру.

Сегодня состоялось слушание по делу об убийстве девятилетней школьницы в Вологде. Подозреваемая в совершении преступления дала показания. По её словам, женщина не стала знакомиться с детьми — они сами подошли к ней, так как раздавали листовки. Затем все трое якобы «просто в гости пошли чай попить». Одна из девочек, по словам подозреваемой, ушла после трапезы, а вторая осталась.

«Потом ничего не было, я потом ушла, одна тоже ушла, другая осталась в моей квартире. Одна? Ну, там мужчины-алкоголики, которые снимали у меня квартиру и были прописаны в Череповецком районе…», — цитирует слова женщины РИА Новости.

Доводы Ланской, однако, не убедили суд — её арестовали на два месяца. В этот период подозреваемую ждет психолого-психиатрическую экспертизу. Если процедура подтвердит вменяемость женщины, а следствие докажет её вину, по статье об убийстве малолетнего Ланской грозит до 25 лет тюрьмы.

Напомним, что по версии правоохранителей, подозреваемая познакомилась с двумя девочками на улице и заманила их в гости сладостями. Одну из них злоумышленница благополучно отпустила, а вторую лишила жизни. После этого женщина попыталась скрыться, но её нашли в Карелии. Известно, что Ланская состояла на учете в ПНД, страдает психическим расстройством и лишена родительских прав на двоих детей.

О погибшей девочке также рассказывают, что она была из неблагополучной семьи, состоявшей на профилактическом учете. Свободное время школьница чаще всего проводила на улице, никто за не не присматривал, сообщала пресс-служба регионального СУ СКР. Ближайшие родственники, как выяснилось, активно злоупотребляют спиртным. Накануне трагедии полицейские забрали у матери погибшей старшего сына, поскольку к моменту их приезда женщина была пьяна.