Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде приманила ребенка сладостями

Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности убийства девятилетней девочки в Вологде. Оказывается, 40-летняя подозреваемая заманила ребенка в квартиру сладостями.

Правоохранители получили доступ к камерам видеонаблюдения и увидели, что в день трагедии предполагаемая убийца была с погибшей и её подругой у магазина. Женщина разговорила детей и заманила в свою квартиру с помощью недавно купленных сладостей.

К сожалению, поход в гости к незнакомке обернулся трагедией — одну из девочек преступница отпустила живой, а вот вторую лишила жизни. После этого женщина сбежала с места убийства и попыталась скрыться от следствия.

Напомним, что о пропаже ребенка стало известно 16 октября, но к розыскам приступили только на следующий день — мать школьницы думала, что дочь осталась ночевать у бабушки. Тело девятилетней жительницы Вологды со следами насильственной смерти обнаружили вечером 18 октября, обыскивая квартиру подозреваемой.

К этому моменту предполагаемая преступница, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере, успела оказаться в профильной больнице города Беломорск в Республике Карелия. Она планировала уехать из Вологды на поезде, но в дороге её психологическое состояние ухудшилось настолько, что пришлось вызывать скорую.

Медики доставили женщину в больницу, где её и отыскали оперативники. Отмечается, что подозреваемая находится в тяжелом состоянии — у нее выявили отравление неизвестными медикаментами, — но с ней работают следователи. Они намерены ходатайствовать об аресте вероятной убийцы перед судом. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение.

В рамках разбирательства правоохранительными органами возбуждено уже три уголовных дела: одно по факту убийства малолетнего, сопряженного с похищением; второе — в отношении сотрудников органов системы профилактики, не уследивших за проблемами в семье погибшей девочки, и наконец — против матери ребенка, которая злоупотребляла спиртным и не уделяла должного внимания ребенку, таким образом оставив малолетнюю дочь в опасности.