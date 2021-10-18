Появились кадры с места убийства девятилетней девочки в Вологде

Появились кадры с места убийства девятилетней девочки в Вологде
Тело убитой девочки нашли в квартире подозреваемой в Вологде. Фото: СУ СК по Вологодской области

Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры в Вологде, где была убита девятилетняя школьница.

Стражи порядка засняли работу оперативников и следователей на месте преступления. Спасателям пришлось ломать дверь в квартиру, где произошло убийство.

Тело убитой девочки нашли в квартире подозреваемой в Вологде. Фото: СУ СК по Вологодской области
Тело убитой девочки нашли в квартире подозреваемой в Вологде. Фото: СУ СК по Вологодской области

Как сообщили в СУ СК по Вологодской области, правоохранители задержали 40-летнюю предполагаемую убийцу ребенка в Карелии.

Следствие считает, что женщина познакомилась с погибшей на улице. Ей удалось войти в доверие девочки, после чего подозреваемая привела жертву в свою квартиру в Долгом переулке, где и произошло убийство. Затем женщина попыталась скрыться от правоохранителей, уехав в Карелию.

Сейчас находится в одном из медучреждении карельского города Беломорска, пишет ТАСС.

Девочка не вернулась домой в субботу, 16 октября. Поисками школьницы занялись с полудня следующего дня. К поискам привлекли полицейских, следователей, спасателей и волонтеров.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предполагаемую убийцу девятилетней девочки в Вологде задержали. Она отказывается общаться со следователи и находятся в невменяемом состоянии. Стало известно, что она стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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